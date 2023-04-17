В рамках нового федерального проекта начнут создавать базы для дронов на территории ХМАО

Создание первых крупных баз для дронов в ХМАО планируется в 2025 году. На уже существующих аэродромах и посадочных площадках организуют инфраструктуру для отслеживания и навигации беспилотников, пишут «Известия».

Пресс-служба Минтранса сообщила, что полеты беспилотников в Чукотском АО, Камчатском крае, ЯНАО и ХМАО уже осуществляются в рамках экспериментального правового режима. Также в регионах создадут базу для наземного и техобслуживания дронов. Параметры проекта должны утвердить в текущем году, а также согласовать объем финансирования.