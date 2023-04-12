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Полицейские Ханты-Мансийска поймали сразу двух наркокурьеров

У пойманных наркокурьеров в Ханты-Мансийске нашли более 10 кг наркотиков

Полицейские Ханты-Мансийска поймали сразу двух наркокурьеров
Фото: t.me/police_ugra

В Ханты-Мансийске полицейские задержали двух наркокурьеров, которые хранили в автомобиле более 10 кг наркотиков. Они приобрели вещества в Московской области и планировали распространить их в Югре с помощью закладок, сообщили в Телеграм-канале «Полиция Югры».

«В автомобиле, на котором передвигался 45-летний житель Ростова-на-Дону, обнаружена сумка с 50 гр марихуаны. А в багажном отделении автомобиля, принадлежащего 44-летнему жителю Москвы, обнаружено и изъято 24 свертка с аналогичным наркотиком. Общий вес изъятой из незаконного оборота марихуаны превысил 10,5 кг», − говорится в сообщении.

Сейчас наркокурьеров заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.


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Сегодня в 10:06, просмотров: 212, комментариев: 0
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