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Суши-бар «Ёбидоёби» из ХМАО должны сменить название

Основатель сети суши-бара «Ёбидоёби» в ХМАО отказывается менять название заведения, не смотря на решение суда

Суши-бар «Ёбидоёби» из ХМАО должны сменить название
Фото: unsplash.com

Заведение по доставке японской еды «Ёбидоёби» из ХМАО должно сменить название, так как оно противоречит принципам морали и гуманности. По мнению суда, название может ассоциироваться у широкого потребителя с бранной лексикой, а в компании заявляют, что это транслитерация японской фразы. Такое решение принял Арбитражный суд Красноярского края, говорится на сайте суда.

«Арбитражный суд Красноярского края огласил резолютивную часть решения по делу обязав ООО «Ёбидоёби» изменить фирменное наименование в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда. Обозначение «Ёбидоёби» противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали», — сказано в сообщении.

Сеть суши-баров «Ёбидоёби» находится в разных городах ХМАО. Представители компании не уточнили, будут ли они изменять название в других регионах. Несмотря на это, решение суда все же было вынесено, и суши-бару пришлось задуматься об изменениях. Однако основатель сети заявил, что он не собирается менять именование и готов бороться за оригинал до конца.


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Сегодня в 13:13, просмотров: 305, комментариев: 0
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