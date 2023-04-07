На мэрию Ханты-Мансийска возбудили дело о халатности из-за жалобы пенсионерки на аварийное жилье

Следователи Югры возбудили уголовное дело по статье «Халатность» из-за нарушения жилищных прав пенсионерки из Ханты-Мансийска. Пожилая женщина пожаловалась на невыносимые условия проживания − в доме провисает потолок. Однако жилье официально аварийным не признано, сообщили в пресс-службе СУ СКР.

«Состояние дома не соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помещению. Дом оседает, в результате крена деформируются дверные проемы и пол. В одной из комнат по всей площади провисает потолок. В неудовлетворительном состоянии находится система электропроводки и водопроводных коммуникаций. В связи с небезопасными условиями проживания женщина беспокоится за жизнь и здоровье», − рассказали в ведомстве.

Теперь действиям должностных лиц муниципалитета будет дана правовая оценка.