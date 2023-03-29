В Ханты-Мансийске завели уголовное дело из-за случайного убийства в пансионате

В медицинском пансионате Ханты-Мансийска произошел словесный конфликт между постояльцами, который закончился убийством. По версии следствия, 64-летний мужчина толкнул потерпевшего в область груди, от чего тот упал и ударился затылком о бетонную стену, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

«В ночь на 9 марта между постояльцами медицинского пансионата произошел словесный конфликт, в ходе которого 64-летний мужчина толкнул потерпевшего в область груди, от чего последний упал и при падении ударился затылочной частью о бетонную стену. Потерпевший потерял сознание, был госпитализирован, но несмотря на оказываемую медицинскую помощь через несколько дней скончался», – говорится в сообщении.

По информации СМИ, конфликт произошел из-за того, что один из постояльцев случайно попал не в свою палату.

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».