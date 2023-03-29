В Ханты-Мансийске пройдет автограф-сессия с известными спортсменами

В Ханты-Мансийске в рамках Чемпионата России по биатлону пройдет большая автограф-сессия. В ней примут участие известные российские биатлонисты: Лариса Куклина, Виктория Сливко, Елизавета Каплина, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.

«Взять автографы у любимых спортсменов можно будет сегодня в 16:00 на втором этаже здания медиацентра Центра зимних видов спорта им. А. В. Филипенко», - сообщает официальный телеграм-канал администрации Ханты-Мансийска.

Чемпионат России по биатлону стартовал в понедельник, 27 марта, в Ханты-Мансийске. Лучшие лыжники России и Беларуси соревнуются за звание чемпиона. В программе предусмотрены гонки на разные дистанции и форматы, такие как спринт, масс-старт и эстафета. У сборной Югры - самая многочисленная команда из 23 биатлонистов: 16 мужчин и 7 женщин.