16+
Логотип Сиапресс
USD  76,4095   EUR  81,1418  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Опасный обгон на автодороге в Ханты-Мансийском районе привел к смертельному ДТП

В ДТП в Ханты-Мансийском районе скончался 50-летний водитель

Опасный обгон на автодороге в Ханты-Мансийском районе привел к смертельному ДТП
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 16 марта, на автодороге «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе произошло ДТП с летальным исходом. По предварительной информации, 50-летний водитель «Nissan» столкнулся с двигающем во встречном направлении автомобилем во время обгона.

«На 19 км автодороги «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе, 50-летний мужчина, управляя автомобилем «Nissan», по предварительным данным, при совершении маневра «обгон», допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «УАЗ», под управлением 52-летнего мужчины», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В результате аварии водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия.

Всего за минувшие сутки на дорогах Югры зарегистрировали два ДТП, в которых один человек погиб и еще двое – получили травмы, в том числе несовершеннолетний пешеход.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:15, просмотров: 262, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутяне из микрорайонов 1 и 2 начали переселяться в новое жилье 1026
  2. В Сургуте двое взрослых избили школьников из-за конфликта между четвероклассниками 965
  3. ​Прекрасно, что чиновники не уперлись в желание снести «Аврору», а пошли трудным путем поиска инвестора 897
  4. Реконструкция гостиницы «Полет» обойдется аэропорту Сургута в 9,5 млн рублей 790
  5. Рахманинову 150. Как в Сургуте отметят юбилей самого русского композитора 741
  6. Из Нижневартовска запускают прямые рейсы в Екатеринбург и Томск 723
  7. За февраль в ХМАО сильнее всего подорожали овощи, колбаса и макароны 708
  8. Нефтеюганец лишился накоплений после попытки заработать на маркетплейсе 695
  9. Центр охраны материнства и детства в Сургуте принял 90 партнерских родов 644
  10. ​Основными участниками программы промышленного кешбэка стали нефтегазовые компании 574
  1. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 7994
  2. Бюджетная система России выстроена так, что муниципалитеты будут всегда экономить на качестве архитектуры 2141
  3. В Сургуте создадут «Парк памяти» домашним животным 2131
  4. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 2089
  5. В Югре в выходные ожидается метель, сильный ветер и дожди 2057
  6. ​АО «Транснефть – Сибирь» повысило надежность инфраструктурных объектов в четырех регионах 2049
  7. Новую набережную в Сургуте достроят к ноябрю 2024 года 2047
  8. ​Топ-5 причин, почему стоит инвестировать в недвижимость Таиланда 2041
  9. На двух вартовчан завели уголовное дело за нападение на полицейских 2023
  10. ​Кредитно-документарный портфель ВТБ в Югре превысил 15 млрд рублей 1968
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 17031
  2. ​Был ли майдан? 13424
  3. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 9814
  4. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 8444
  5. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 7994
  6. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6361
  7. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 5404
  8. Продажа кирпичей 4699
  9. ​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе 4507
  10. Полвека назад в Сургуте… 4503

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика