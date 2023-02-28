Подросток угодил под колеса автомобиля в Ханты-Мансийске - водитель с места скрылся

В Ханты-Мансийске утром накануне, 27 февраля, произошло ДТП с пострадавшим подростком. Авария случилась на ул. Чехова. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 39-летний водитель Mitsubishi, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, не предоставил преимущество в движении и сбил 15-летнего подростка.

«В нарушение ПДД водитель покинул место происшествия. Спустя 2 часа несовершеннолетний обратился за медицинской помощью в окружную клиническую больницу», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции призвали водителей снижать скорость в местах возможного появления пешеходов, быть внимательными и предпринимать дополнительные меры безопасности.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 2 ДТП, в коорых 2 человека получили травмы.