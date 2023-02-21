Ликвидация многоквартирных «деревяшек» пройдет в Ханты-Мансийске в этом году

В Ханты-Мансийске в 2023 году пройдет ликвидация многоквартирных деревянных жилых домов. Таких построек в городе насчитывается 424, в них проживает более пяти тысяч семей, сообщил мэр Максим Ряшин в ходе отчета о результатах работы за 2022 год.

«Реализация программы предусматривает использование механизма КРТ. В этом году приступаем к 3-м таким территориям, общей площадью 17 га, с планируемым объемом жилищного строительства 205 тыс. кв.м. Это участки в границах улиц Чехова – Строителей - Шевченко-Менделеева, район ул. Механизаторов, Авиагородок», – цитирует Ряшина Ugra-news.

Также на этот год запланирован масштабный ремонт дорог. В частности, планируется реконструкция по улице Пионерской и строительство второй очереди дорожной сети микрорайона «Иртыш-2. Также проектируется развязка улиц Свободы – Гагарина и дополнительные выезд из микрорайона «Иртыш».