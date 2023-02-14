Житель Ханты-Мансийска незаконно забрал пятилетнюю дочь у матери

Жительница Ханты-Мансийска обратилась в суд и к детскому омбудсмену с жалобой на бывшего мужа, который незаконно отобрал у нее дочь. В прошлом году она отпустила ребенка на отдых с отцом в Турцию и после этого потеряла с ним связь. При этом, мать не лишена родительских прав, сообщает muksun.fm.

«Что происходит сейчас с ребенком у меня нет информации, этот человек не сообщает о здоровье моей дочери, не дает возможности мне видеться, общаться», — пожаловалась горожанка.

Женщине также не позволяют встретиться с дочерью в детском саду. Руководство объясняет свои действия договором, заключенным с отцом девочки. В тот день, когда мать попыталась встретиться с дочерью в детсаду, на место прибыли полиция и органы опеки вместе с экс-супругом. Однако матери ничем не смогли помочь, заявив, что у родителей права на ребенка равные.

«На моих руках остались синяки, царапины, я все зафиксировала! Больше он не дал мне ребенка на руки, я так и не смогла ее обнять, поцеловать, поговорить, подарить подарки, привезенные с собой. Когда я пыталась это сделать, он меня отталкивал, кричал на меня, и все это длилось четыре часа», — рассказала о встрече с бывшим мужем женщина.

Стоит отметить, что после огласки инцидента специалисты органов опеки и судебные приставы пытались связаться с мужчиной, но тот покинул город.