Универсальный спорткомплекс для легкоатлетов появится в Ханты-Мансийске в 2024 году

В Ханты-Мансийске в 2024 году откроется легкоатлетический манеж - единственный универсальный объект в Югре для занятия легкой атлетикой. Об этом сообщает ЮграМегаСпорт.

Спортивные объекты возведут около Иртыша. «Изначально они были запланированы под шахматную олимпиаду, но со временем и с учетом пожелания людей было принято решение о строительстве легкоатлетического манежа», – рассказал директор окружного департамента физкультуры и спорта Югры Сергей Артамонов.

Легкоатлетический манеж в Ханты-Мансийске будет единственным подобным сооружением в ХМАО, отмечает издание. Раньше манеж работал в Сургуте, но в прошлом году там обнаружили дефекты несущих конструкций, и объект закрыли.