В Ханты-Мансийске приведут в порядок 1,8 километра дорог по нацпроекту

В 2023 году в Ханты-Мансийске отремонтируют шесть участков дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Так, обновят полотно на улицах Некрасова, Уральской, Краснопартизанской, а также на двух зонах на Энгельса, рассказали в Телеграм-канале «Дороги Югры».

«Особое внимание уделяется магистралям, которые ведут к социально значимым объектам. На этот раз дорожники отремонтируют подъездные пути к колледжу, школе №6, гостинице, в которой находится МФЦ», – добавили в ведомстве.

Общая протяженность шести участков – 1,8 километра. Строительно-монтажные работы начнут при устойчивых положительных температурах.