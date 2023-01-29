Экологические отряды «Лесной дозор» появятся в десяти школах Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске появится новое добровольческое школьное движение «Лесной дозор», сообщает телеграм-канал правительства Югры. Экологические отряды будут организованы в десяти школах окружной столицы. Благодаря проекту ребята будут учиться бережному отношению к природе, сохранению и защите экосистем природного парка «Самаровский Чугас».

Жители Ханты-Мансийска могут принять участие в формировании повестки следующего заседания «Лесного дозора». Предложения принимаются до конца февраля на почту samchugas@mail.ru.