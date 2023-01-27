Югорчанина заподозрили в убийстве супруги на почве ревности

В Нижневартовском районе возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя города Покачи. Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло вечером 21 января. По версии следствия, между подозреваемым и его 62-летней супругой произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры мужчина нанес удар женщине в область головы, в результате которого она через день скончалась.

«Прибывшим на место происшествия сотрудникам правоохранительных органов подозреваемый сообщил, что не знает о причинах смерти женщины, однако в ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила от удара», - отметили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемого задержали. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.