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Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни

Город ХМАО попал в рейтинг лучших по качеству жизни

Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни
Фото: t.me/glava_hm

Ханты-Мансийск получил высокую оценку индекса качества жизни городов России. Об этом у себя в соцсетях рассказал мэр югорской столицы Максим Ряшин. Исследование подготовлено российской государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и охватило 115 крупнейших городов страны и региональных столиц.

«Наш город вошёл в тройку лучших в категории «общество» с результатом 56 баллов, продемонстрировав высокий уровень социальной поддержки, доверия и инициативности хантымансийцев. Также мы заняли вторую строчку в категориях «здоровье» с результатом 65 баллов и «благоустройство», получив 84 балла. Также очень приятно, что по мнению большинства жителей Ханты-Мансийска (88%), мы с вами живем в самом красивом городе страны!» – подчеркнул Ряшин.


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18 января в 15:48, просмотров: 1913, комментариев: 0
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