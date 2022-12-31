Авиакомпанию «ЮТэйр» вновь уличили в овербукинге

Двое пассажиров авиакомпании «ЮТэйр» пожаловались на то, что их не пустили на рейс Ханты-Мансийск-Москва при наличии билетов. Об этом сообщает РИА Самарово. Как оказалось, причиной недопуска в воздушное судно стало превышение числа проданных билетов над количеством мест. Эту ситуацию также называют «овербукингом».

«Причиной отказа в перевозке послужило, по словам представителя авиакомпании, превышение коммерческой загрузки воздушного судна», — говорится в сообщении.

Представители компании предложили пассажирам 2000 бонусов в связи с возникшими сложностями. При этом объяснить продажи лишних билетов представители не смогли.

Сервис по продаже «Авиасейлс» считает, что данные ситуации могут возникнуть, если авиакомпания продают лишние посадочные талоны для подстраховки на тот случай, если один из пассажиров впоследствии отказывается от перелета. Также возможны технические проблемы, когда сменили самолет, а там меньше мест меньше, чем запланировано. Овербукинг также возможен, когда подсаживают вип-персону.

В любом случае пассажир может рассчитывать на компенсацию расходов, но при наличии доказательств случившегося инцидента. Так, «ЮТэйр» уже уличали в овербукинге – за это авиакомпанию оштрафовали на 30 тысяч.