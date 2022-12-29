В Югре вынесли приговор бывшему главврачу Ханты-Мансийский клинического кожно-венерологический диспансера

Бывшего главврача Ханты-Мансийский клинического кожно-венерологического диспансера признали виновным в растрате имущества с использованием служебного положения и в особо крупном мошенничестве. Медику назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

«Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что подсудимый в 2014 году передал вверенное ему медицинское оборудование бюджетного учреждения стоимостью более 650 тысяч рублей в распоряжение аффилированной коммерческой организации. Кроме того, в период с 2017 по 2018 годы он получил заработную плату двух лиц, фактически не осуществлявших трудовую деятельность в учреждении, на сумму свыше 1,5 млн рублей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Теперь бывший главврач не может занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе или в органах местного самоуправления сроком два года.

Кроме того, осужденному придется выплатить более 1,4 млн рублей департаменту округа и территориальному Фонду обязательного медицинского страхования.