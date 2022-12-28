В столице Югры поддержали инициативу о введении бесплатного проезда для детей на общественном транспорте

В правительстве Югры поддержали инициативу о введение бесплатного проезда для детей до 18 лет на общественном транспорте в столице ХМАО. Об этом сообщили «Вестнику» в пресс-службе мэрии Ханты-Мансийска.

«Общественные обсуждения прошли, большинство согласились, что эта инициатива нужная. И необходимо проработать механизм ее внедрения и использования», – прокомментировали «Вестнику» в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска.

Ранее мэр Сургута Андрей Филатов заявил о неготовности городской мэрии к введению бесплатного проезда для детей.