Преступная группа из Югры похитила газовый конденсат на сумму свыше 7 миллионов рублей

В Ханты-Мансийске суд вынес приговор по делу кражи газового конденсата на сумму свыше 7 миллионов рублей. Виновными признали преступную группу из 10 человек.

«Двое жителей Ханты-Мансийска с целью хищения газового конденсата на территории Приобского месторождения Ханты-Мансийского района и последующей его продажи создали преступную группу, в которую входило десять человек, в том числе работники нефтедобывающего предприятия. В период с апреля по октябрь 2016 года группировка похитила почти 1000 м³ газового конденсата на сумму свыше 7 млн рублей, принадлежащего ООО «Газпромнефть-Хантос», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Суд назначил организаторам преступления наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Соучастникам грозит условный срок от 2 до 3 лет 10 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.