В Ханты-Мансийске зафиксировали больше всего нападений бездомных собак среди городов Урала

Ханты-Мансийск занял пятое место по затратам на отлов бездомных собак на Урале. На эти цели власти города выделили 11,3 млн рублей, говорится в исследовании UralMash.

«В последние годы крупные города страдают от зверей, которые сбиваются в стаи и нападают на людей. Опасность уже стала кошмарной обыденностью в Ханты-Мансийске», – отмечают в телеграм-канале. Так, больше всего нападений беспризорных животных на людей зарегистрировали именно в Ханты-Мансийске – 152. При этом, отловлено собак – 800.

Напоминаем, с начала 2022 года жители Югры отправили 553 сообщения о нападении бездомных животных.