16+
Логотип Сиапресс
USD  61,2434   EUR  61,0037  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Ханты-Мансийске устанавливают новогоднюю елку высотой с девятиэтажный дом

Установка новогодней елки в Ханты-Мансийске займет месяц

В Ханты-Мансийске устанавливают новогоднюю елку высотой с девятиэтажный дом
Фото: unsplash.com

На центральной площади Ханты-Мансийска начали устанавливать первую новогоднюю елку в Югре. Ее высота будет достигать 33 метра, что можно сравнить с девятиэтажным домом, сообщили в «ОМЕДИА!».

«Это не маленький объект. Видите, каждая конструкция имеет свой болт, свое место, мы собираем каждую деталь по местам, как пазлы. Каждый год снимаем, прежде чем установить, проверяем каждую гирлянду», – рассказал изданию начальник монтажного участка Эрик Шайманов.

Новогоднюю красавицу украсят гирляндой длиной в четыре километра. И через месяц она сможет порадовать жителей города.

Напоминаем, в Нижневартовске планируют установить 22-метровую елку.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 14:48, просмотров: 227, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Госдуму внесли законопроект о трудоустройстве детей с 14 лет 1066
  2. В Сургуте приступили к ремонту водопровода на улице Маяковского 805
  3. Кина не будет? 349
  4. Тарифы на газ планируют повысить на 8,5 процента 341
  5. Китайский язык стал востребованнее французского и немецкого на рынке труда Югры 320
  6. ​В Нижневартовске Ford и «ВАЗ» не поделили дорогу - пострадали пятеро 294
  7. ​Россияне взяли в октябре рекордное с 2017 года число кредитов 287
  8. Миллион рублей за «шутку» о трудовых мигрантах 282
  9. Администрация Сургута вместе с девелопером Брусника запускает первый проект комплексного развития территории в Югре 275
  10. Полиция Сургутского района раскрыла мошенницу из Орска 269
  1. Шесть компьютерных привычек пользователей Windows, ​​​​​​​от которых лучше отказаться // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1882
  2. ​На главной площади города появится каток с фудкортом – это хорошо. Но это не уровень Сургута 1869
  3. «Сибпромстрой» получил награду за программу сопровождения работников-мигрантов 1835
  4. На владельца коров, гуляющих по Нефтеюганску, заявили в полицию 1790
  5. Компания «Сибпромстрой» к своему юбилею разыграет квартиру и еще 29 крупных призов 1659
  6. В Сургуте три человека пострадали в ДТП 1632
  7. В Сургуте осудят педофила-рецидивиста, который приставал к десятилетней девочке 1558
  8. Сургутские швеи-волонтеры создают одежду и амуницию для мобилизованных 1497
  9. Сургутян просят не выходить на лед до наступления морозов 1492
  10. Мобилизованных россиян ждет новая выплата 1477
  1. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 9690
  2. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 4829
  3. В Югре идут новые отправки мобилизованных 4499
  4. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 4027
  5. В Нижневартовске опубликовали карту укрытий для населения 3639
  6. Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в понедельник 3414
  7. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 3353
  8. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 3068
  9. ​Судебные приставы незаконно удержали у сургутянина деньги 3014
  10. Почетный гражданин 2978

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика