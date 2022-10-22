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Годовалый ребенок пострадал в ДТП на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск»

Житель Ханты-Мансийска спровоцировал ДТП, выехав на встречную полосу

Годовалый ребенок пострадал в ДТП на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск»
Фото: ГИБДД по Тюменской области

На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло ДТП, в котором пострадали четыре югорчанина. Среди тех, кто получил травмы, есть годовалый ребенок.

По информации ГИБДД по Тюменской области, инцидент произошел 21 октября в девять часов вечера. Водитель автомобиля «Ниссан», совершая маневр обгона, выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем «Шевроле», после чего «Ниссан» отбросило в большегруз «Фрейтлайнер».

«Пострадали 24-летний водитель «Ниссана», 41-летняя водитель «Шевроле», а также двое пассажиров «Шевроле» – 47-летний мужчина и ребенок в возрасте 1 года и 10 месяцев. Все пострадавшие – жители Ханты-Мансийска. Обстоятельства ДТП выясняются», – сообщили в ГИБДД по Тюменской области.


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22 октября в 15:19, просмотров: 1014, комментариев: 0
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