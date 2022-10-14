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​В Ханты-Мансийске столкнулись «Нива» и Audi Q7 - пострадал человек

Водитель «Нивы» учинил ДТП в Ханты-Мансийске, нарушив правила дорожного движения

​В Ханты-Мансийске столкнулись «Нива» и Audi Q7 - пострадал человек
телеграм-канал "УГИБДД Югры"

ДТП с пострадавшим произошло утром накануне, 13 октября, на пересечении ул. Луговая и переулка Апрельский в Ханты-Мансийске. По данным Госавтоинспекции Югры, 36-летний водитель «Лады Нивы», поворачивая налево со второстепенной дороги, где разрешено движение только направо, не предоставил преимущество в движении автомобилю Audi Q7, который двигался по главной дороге.

Произошло столкновение, в результате которого пострадал водитель отечественной машины.

Всего за прошедшие сутки инспекторы зарегистрировали 3 аварии, в которых 3 человека получили травмы.


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Сегодня в 10:39, просмотров: 230, комментариев: 0
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