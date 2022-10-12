В Ханты-Мансийске обучают будущих волонтеров туризма

В Ханты-Мансийске появятся волонтеры туризма. Общественники, среди которых: школьники, студенты и волонтеры «серебряного» возраста уже начали обучение на городской площадке «Точка кипения».

«Ежегодно в Ханты-Мансийск приезжают больше 100 тысяч гостей. Ответить на все вопросы о городе сможет гильдия волонтеров. Для школьников участие в проекте – возможность профориентации, для студентов – шанс проявить себя в добровольчестве», – сообщили в пресс-службе администрации столицы Югры.

Отметим, что обучение продлится неделю, за время которой для участников запланированы выездные экскурсии по музеям, культурным и историческим объектам.