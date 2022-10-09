Уральские спортсмены приедут в Ханты-Мансийск на турнир по фехтованию

В Ханты-Мансийске с 12 по 14 октября пройдет открытый региональный турнир Югры по фехтованию «Югорский батман». В нем примут участие сборные команды Тюменской и Свердловской областей, Ханты-Мансийска, Сургута и других муниципальных образований, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы.

«Возрастные подгруппы «мальчики и девочки до 12 лет» и «юноши и девушки до 15 лет» будут бороться в дисциплине «рапира», соревнования по командной рапире пройдут 14 октября», - говорится в сообщении.

Победителей наградят медалями, дипломами и наградными стелами. Cпортсменам присвоят разряды, а результаты поединков будут учтены при формировании сборной команды округа.

Открытие соревнований состоится 12 октября в 13:00 в Центр развития теннисного спорта. Вход свободный.