В столице Югры произошло очередное ДТП с несовершеннолетним пешеходом на самокате

Накануне в Ханты-Мансийске пожилой водитель сбил семилетнего пешехода на самокате. По предварительной информации, ребенок получил травмы и был доставлен в окружную клиническую больницу.

«В 16:45 в районе дома 26 на улице Тихая в городе Ханты-Мансийск, 55-летний водитель автомобиля «Volkswagen Polo» совершил наезд на семилетнего пешехода, переезжавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. Водитель транспортного средства не пострадал», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за вчерашние сутки в регионе зарегистрировали два ДТП, в которых три человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пешеход.