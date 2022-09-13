Состязания по вольной борьбе пройдут в столице Югры с 26 по 30 сентября

В Ханты-Мансийске идет подготовка к проведению первенства России по вольной борьбе среди юниоров, в которой соберутся более 500 спортсменов из России. Об этом сообщается на сайте «Юграмегаспорт».

Соревнования пройдут в 10 весовых категориях: от 57 до 125 кг и в возрасте от 18 до 24 лет. Столицу Югры посетят борцы из Республики Башкортостан, Бурятии, Якутии, Татарстана, Коми, Чувашии, Краснодарского, Красноярского, Пермского краев, Владимирской, Калужской, Кемеровской и других областей.

Предварительные поединки начнутся с 27 сентября, а церемония открытия состоится в Центре развития теннисного спорта 28 сентября в 17:00. Для всех желающих вход свободный, а также на сайте «ЮграМегаСпорт» будет организована онлайн-трансляция.