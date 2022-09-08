Аферисты обманули женщину на сумму свыше миллиона рублей

В Радужном мошенники обманом оформили на 46-летнюю местную жительницу кредит и попросили отправить более миллиона на «страховочный» счет. Общая сумма пропавших денег составила порядка 1,3 млн рублей.

В полиции установили, что в начале сентября женщине позвонил «псевдосотрудник» службы безопасности банка с просьбой озвучить код из смс, потому что от ее имени якобы была отправлена заявка на смену номера телефона, привязанного к банковскому счету. Жительница Радужного назвала комбинацию и далее по проверенной схеме связался другой аферист и сообщил о попытке перевода денежных средств и посоветовал женщине перевести деньги на «страховочный» счет, предварительно отправленный в мессенджере.

«Доверившись лже-сотруднику службы безопасности, женщина направилась в отделение банка ПАО «ВТБ», где совершила перевод кредитных средств на счет злоумышленника на сумму 1 100 000 рублей. В дальнейшем пострадавшая направилась в другое отделение банка, так как более переводов совершать по техническим причинам через это отделение Банка было нельзя. Так, через банкомат она перевела оставшиеся кредитные 180 000 рублей. После чего, злоумышленники стали склонять жертву к отказу от страховки по кредиту, чтобы в последующем по возвращению страховочного взноса по кредиту потерпевшая также перевела на «страховочный» счет денежные средства. Только в этот момент женщина поняла, что стала жертвой мошенников», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции отмечают, что ранее потерпевшая была информирована о фактах мошенничества, в том числе полицейские несколько раз проводили с женщиной разъяснительные беседы.