За выходные в ДТП в Югре пострадали 11 человек

Накануне, 4 сентября, в Ханты-Мансийске произошла авария, в которой три человека получили травмы. По предварительной информации, пожилой водитель «Лады Приоры» столкнулся с «Маздой» из-за того, что не выбрал безопасную дистанцию.

«В около 18:30 в городе Ханты-Мансийск 60-летний водитель автомобиля «Лада Приора», не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля «Мазда», который совершал поворот налево, и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель Лады и два пассажира Мазды получили травмы», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 3 и 4 сентября в округе зарегистрировали восемь ДТП, в которых 11 человек получили травмы.

Напоминаем, ранее в Нефтеюганском районе пожилой водитель спровоцировал аварию с четырьмя пострадавшими.