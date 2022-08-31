В финал конкурса «Невская краса — 2022» прошла жительница Ханты-Мансийска

Жительница Ханты-Мансийска Ирина Башмакова оказалась в финале международного конкурса красоты и таланта «Невская краса — 2022» для женщин-колясочниц. Мероприятие проводят для девушек и женщин, которые передвигаются на инвалидных колясках. Ирина участвует в категории «Леди», среди ее соперниц – шесть девушек из разных городов России и Белоруссии.

По информации, опубликованном в официальном сообществе конкурса, мероприятие состоится 13 сентября в Санкт-Петербурге. Точное место и время проведения пока не уточняется.