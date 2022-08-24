Евгений Родионов покинул пост замглавы Ханты-Мансийска по состоянию здоровья

Заместитель главы Ханты-Мансийска Евгений Родионов покинул свой пост. Он переезжает в другой регион по состоянию здоровья, сообщили в «Вестнике» со ссылкой на слова уже бывшего вице-мэра.

Напоминаем, Родионов ранее занимал должность начальника управления корпоративных коммуникаций в ООО «Газпромнефть-Хантос», дочерней компании Газпрома. Был депутатом думы Ханты-Мансийского района прошлого созыва. Кроме того, некоторое время он работал корреспондентом в ИА СИА-ПРЕСС.

На должность заместителя главы Ханты-Мансийска его назначили в феврале 2022 года. В администрации он отвечал за связи с общественностью, кадровую службу и туризм. Также чиновник курировал управления опеки и попечительства, кадровой и муниципальной службы, информатизации, общественных связей и МБУ «Городской информационный центр» и «Управление по развитию туризма и внешних связей».