Авария с двумя пострадавшими произошла в Ханты-Мансийске

Накануне в Ханты-Мансийске 42-летний водитель «Ниссана», двигаясь в жилой зоне, наехал на припаркованный автомобиль. В результате пассажиры легковушки пострадали. Отметим, что в момент аварии все участники не были пристегнуты ремнем безопасности.

«Около 00:44 на улице Студенческая в городе Ханты-Мансийск, 42-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниссан», по предварительным данным, двигаясь в жилой зоне, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги в следствии чего допустил наезд на припаркованный автомобиль «Инфинити». В результате ДТП два пассажира «Ниссан» получили травмы», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 15 августа в округе зарегистрировали одно ДТП, в котором два человека получили травмы.