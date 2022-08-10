Полуфинал урбанистического хакатона стартовал в столице Югры

Полуфинал урбанистического хакатона «Города» стартовал в Ханты-Мансийске. Ради него в столицу Югры приехали молодые дизайнеры городской среды из Москвы, Ростова-на-Дону, Самары, Нижневартовска, Сургута, Братска и Воронежа, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Ребятам предстоит разработать комплексную концепцию благоустройства прилегающей территории к стеле «Первооткрывателям земли Югорской». Молодые урбанисты уже успели познакомиться со знаковым символом региона и приступили к созданию форэскизов», - говорится в сообщении пресс-службы.

На подготовку эскизов у дизайнеров есть два дня. Затем проекты представят общественникам и экспертной комиссии.