Мост через Иртыш в Ханты-Мансийске будут закрывать по ночам в течение недели

Движение по мосту через реку Иртыш в Ханты-Мансийске будет ограничено в ночное время с 11 по 16 августа. Это связано с проведением геодезических измерений, сообщили в окружном департаменте транспорта.

«С целью проведения ежегодных геодезических измерений конструкций мостового перехода через реку Иртыш с 11 по 16 августа 2022 года в период с 1:00 по 4:00 (ночь) движение транспорта по мосту будет запрещено», - говорится в сообщении ведомства.

Водителям рекомендовали учитывать время перекрытия и заблаговременно планировать маршрут.