В Югре впервые наградили многодетного отца

Многодетного мужчину из Ханты-Мансийска наградили медалью «Отцовская слава» в День семьи, любви и верности. Это первый случай в регионе. Отмечается, что его жена получила медаль «Материнская слава». Всего у пары шесть детей, старшим из них по 29 лет.

Семьи с большим количеством детей или долгим сроком совместной жизни также получали поздравления от губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

«Рада была вручить землякам государственные награды: медали «Отцовская слава», «Материнская слава», общественную награду «За любовь и верность». Их обладатели – семьи Коневых, Груздевых, Нурмагомедовых, Аричей, Вторушиных, Дьячковых, Зверевых, Измайловых, Лукьянчиковых, Сергеевых, Сморчковых, Соколенко, Спиридоновых. Пусть в наших семьях, дорогие земляки, как можно чаще живет счастье», – подчеркнула глава региона.