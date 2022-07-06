Летом в Ханты-Мансийске построят пять локаций для отдыха в лесу

Этим летом власти Ханты-Мансийска планируют построить зоны для отдыха возле пяти родников. Так, облагораживание пройдет в источниках Затонский, Набережный, Назымский, Чапаевский и Уксовский. Об этом рассказал в своем Телеграм-канале мэр города Максим Ряшин.

«Ханты-Мансийск – это город удивительных природных ландшафтов: лес, холмы, река, родники. Всего в границах города 20 источников. Этим летом приступаем к облагораживанию первых пяти. Уже подготовлены проектные предложения по благоустройству прилегающих территорий», – отметил глава Ханты-Мансийска.

На территориях установят места отдыха у родников с мостиками, беседками, освещением, а также современным покрытием, которое обеспечит доступность для всех категорий граждан.