Доктора Ханты-Мансийска шесть месяцев боролись за жизнь и здоровье югорчанки

Врачи из Ханты-Мансийска спасли беременную югорчанку с тяжелым течением коронавируса. Докторам пришлось сделать кесарево, чтобы спасти ребенка. Младенца временно приютила бабушка, пока эскулапы боролись за жизнь его мамы.

Четыре месяца пациентка провела в реанимации, всего лечение заняло шесть месяцев. Югорчанке пришлось перелить 11 литров эритроцитов – это кровь порядка 50 доноров. Председатель Российской Ассоциации трансфузиологов Евгений Жибурт отметил этот клинический случай как национальный рекорд.

«Спасибо вам за высочайший профессионализм, чуткое отношение, внимание и доброту, за моральную и психологическую поддержку в трудные для меня дни. От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни. Желаю процветания и благополучия. Будьте счастливы и любимы. Вы - лучшая профессиональная медицинская команда», – поблагодарила врачей пациентка.