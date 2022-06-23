​ Югорчанин заплатит 30 тысяч рублей за одиночный антивоенный пикет в центре Ханты-Мансийска

Очередные штрафы за дискредитацию российской армии заплатят двое югорчан. В первом случае поводом для возбуждения административного дела стал комментарий в соцсети. Во втором случае штраф получил югорчанин, устроивший одиночный антивоенный пикет на центральной площади Ханты-Мансийска.

«У мужчины в руках находился плакат с надписью, дискредитирующей действия Российской армии», - отметили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Полицейские установили личности нарушителей. Ими оказались двое мужчин 42 и 56 лет – оба жители окружной столицы. Суд назначил им наказание в виде административных штрафов по 30 тыс. рублей каждому.