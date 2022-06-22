Природнадзор Югры ввел карантин в Ханты-Мансийском районе

Часть территории Ханты-Мансийского района (на участке промышленных объектов в устье протоки Березовская) закрыта на карантин из-за выявленного бешенства у животных. Посещение этого участка запрещено для посторонних лиц, кроме специалистов, организующих карантинные мероприятия.

В случае подозрения на заболевание бешенства домашних или диких животных, необходимо сообщать в Ветеринарную службу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в г. Ханты-Мансийск тел. 8(3467) 360-167, с целью проведения отбора проб и анализа на наличие бешенства.

«Помните, за действия (бездействия), повлекшие за собой возникновение очагов бешенства и распространение предусмотрена административная и уголовная ответственность! Будьте осторожны!» – подчеркнули в природнадзоре Югры.