Водитель Камаза разбил мужчине лицо металлической трубой в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске полицейские устанавливают обстоятельства дорожного конфликта, произошедшего 13 июня. По словам очевидцев, водитель Камаза напал на владельца легкового авто и разбил ему лицо отрезком металлической трубы.

«40-летний водитель КамАЗа отрезком металлической трубы разбил голову водителю легковушки. Сам нападавший при задержании оказал сопротивление сотрудникам ППСП. Нападавший задержан», - пишет телеграм-канал «Сейчас | Нижневартовск».

Водителей доставили в отделение полиции. В отношении камазиста составили протокол об административном правонарушении по статье о мелком хулигантстве. Теперь ему грозит штраф от 500 руб. до 1000 руб. или 15 суток ареста, уточняет Ura.ru. У водителя легкового автомобиля, по данным полиции, диагностировано сотрясение мозга и несколько ушибленных ран головы. От госпитализации он отказался.