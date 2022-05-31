Суд помог югорчанке получить звание «Ветеран труда»

Жительница Ханты-Мансийска отстояла право на присвоение звания «Ветеран труда». В этом ей помогла прокуратура, куда женщина обратилась, получив отказ окружного департамента социального развития в присвоении звания.

По данным окружного надзорного ведомства, женщина получает пенсию по старости. В 1978 и 1980 годах ее наградили знаками «Победитель соцсоревнования 1977 года» и «Победитель соцсоревнования 1980 года». А, согласно федеральному закону, ветеранами труда являются лица, награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу в соответствующей сфере деятельности и имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии.

«Установленные в ходе проверки обстоятельства свидетельствуют о наличии у заявительницы права на присвоение звания «Ветеран труда», - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

Представитель ведомства обратился в суд с исковым заявлением о признании за пенсионеркой права на присвоение звания «Ветеран труда». Суд требования удовлетворил.