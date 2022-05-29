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В Ханты-Мансийске детям родителей без долгов подарят сладкую вату или сделают аквагрим

Жители Югры смогут получить консультацию судебных приставов по вопросам взыскания алиментов

В Ханты-Мансийске детям родителей без долгов подарят сладкую вату или сделают аквагрим
Фото: pixabay.com

В День защиты детей в Ханты-Мансийске будет работать мобильный пункт службы судебных приставов. Маленьких жителей города планируют угостить сладкой ватой или сделать им аквагрим, если родители оплатят все долги.

«Сладкую вату подарят тем детям, чьи родители по результатам проверки окажутся без долгов или оплатят их на месте. Если ваши сын или дочь не любят сладкое, то специалист по направлению «боди-арт» на аналогичных условиях сделает детям макияж в технике аквагрим», – рассказали в пресс-службе УФССП России по ХМАО-Югре.

Также жители смогут получить консультацию судебных приставов по вопросам взыскания алиментов. Мероприятие пройдет с 13:00 до 15:00 на автомобильной стоянке ТЦ «Сатурн».


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Сегодня в 13:44, просмотров: 196, комментариев: 0

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