Жительница Ханты-Мансийска отпраздновала юбилей в отделе полиции

В Ханты-Мансийске ночью во дворе по улице Сутормина, 20 госавтоинспекторы остановили автомобиль «Lexus RX 300», за рулем которого находился подвыпивший мужчина. Однако провести исследование на состояние опьянения не удалось – вмешалась его спутница. По предварительным данным, женщина начала оскорблять полицию, сорвала с патрульного автомобиля государственный регистрационный знак и нанесла одному из сотрудников несколько ударов в область лица. В результате пара была доставлена в отдел.

«Днем ранее женщина отмечала свой 35-й день рождения, а когда алкоголь закончился, отправилась со своим сожителем на автомобиле в поисках добавки. Итогом стало привлечение 32-летнего мужчины к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без документов, за нарушение правил маневрирования, за невыполнение требования об остановке транспортного средства и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», – рассказали в полиции Югры.

Кроме того, в отношении именинницы составили протокол за мелкое хулиганство.