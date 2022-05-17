Губернатор Югры назвала причину пожара в пойме реки Иртыш

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что задымление в Ханты-Мансийске случилось из-за пожара в пойме Иртыша. Причиной инцидента стали люди.

«Жителей Ханты-Мансийска тревожит его задымление. Оно образовано в связи с ландшафтным пожаром в районе поймы Иртыша. Пожар рукотворный, это совершенно очевидно. Мы сначала развлекаемся, костры жжем, а потом требуем, чтобы дыма не было, смога не было, запаха. Обратите внимание, уважаемые югорчане, на это обстоятельство», — заявила глава региона во время заседания оперативного штаба.

В ходе мероприятия было также указано, что замеры воздуха не показали превышения концентрации загрязняющих веществ.