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​В Ханты-Мансийске столкнулись Mercedes и Toyota – погиб мужчина

Водитель Mercedes погиб в ДТП в Ханты-Мансийске

​В Ханты-Мансийске столкнулись Mercedes и Toyota – погиб мужчина
телеграм-канал "Полиция Югры"

ДТП с погибшим произошло вечером накануне, 2 мая, в Ханты-Мансийске, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. Предварительно установлено, что 30-летний водитель Mercedes, двигаясь по ул. Объездная со стороны Гидронамыва в сторону улицы Энгельса, выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с автомобилем Toyota Camry под управлением 28-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Мерседес» скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля «Тойота Камри» и 5 пассажиров 2021, 2020, 2014, 2000, 1966 годов рождения получили травмы различной степени тяжести», - уточнили в ведомстве.


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Сегодня в 10:25, просмотров: 495, комментариев: 0

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