Югорчан осудят за кражу 130 тонн нефти на 3 млн рублей

В ХМАО перед судом предстанут четыре участника организованной группы. Они обвиняются в покушении на хищение углеводородного сырья, принадлежащего нефтяной компании. Еще один соучастник объявлен в федеральный розыск, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Мужчин поймали на краже весной 2021 года. По данным полиции, злоумышленники незаконно подключились к дренажной емкости нефтепровода, сделав врезку, и выкачали более 130 тонн сырья на сумму свыше 3 млн рублей.

«Похищенное горючее вывезли на территорию крестьянско-фермерского хозяйства, принадлежащего одному из фигурантов уголовного дела. Топливо они перекачали в резервуар, закопанный в землю, где хранили для последующей продажи», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Продать нефть мужчины не успели – их задержали полицейские.