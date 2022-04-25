Югорчане подозреваются в краже офисной техники на 2 миллиона рублей

В Ханты-Мансийске раскрыли кражу офисной техники. Сообщение о преступлении поступило в полицию от руководителя одного из строительных объектов Горноправдинска. Он заявил, что неизвестные похитили оргтехнику на сумму более 2 миллионов рублей.

Оперативники установили личности злоумышленников. Ими оказались двое мужчин 36 и 44 лет, один из которых ранее судимый.

«Установлено, что мужчины в течение двух месяцев вывозили с территории строительного объекта в поселке Горноправдинск офисную технику. А именно системные блоки в количестве 42 штук, 4 монитора и 8 телевизоров», - сообщили подробности в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело о краже. Полицейские изъяли часть похищенного. Остальное фигуранты успели продать.