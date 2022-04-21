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​В Анапе утонула девочка из Ханты-Мансийска

Девочка из Югры утонула во время шторма в Анапе – возбуждено уголовное дело

​В Анапе утонула девочка из Ханты-Мансийска
pixabay.com

8-летняя девочка из Ханты-Мансийска утонула, купаясь с матерью в Черном море во время шторма. Трагедия произошла в Анапе днем 19 апреля между пляжами Джемете и Витязево. В отношении 31-летней женщины, матери погибшего ребенка, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

«Днем 19 апреля 2022 года 31-летняя женщина, несмотря на погодные условия, температуру воды и воздуха, направилась вместе со своей 8-летней дочерью купаться в Черное море, недалеко от одного из санаториев Анапы. Охранник пансионата, заметив в море двух людей, вызвал на место сотрудников экстренных служб», - говорится в сообщении пресс-службы.

Прибывшие на место спасатели помогли женщине выбраться на берег, а также достали из воды тело погибшей девочки. Женщину доставили в больницу – по данным спасателей, она находится в крайне тяжелом состоянии с признаками обморожения. В тот день море штормило, а вода была холодной.

Издание «Блокнот Анапа» со ссылкой на источник сообщило, что женщина одна воспитывала дочь, отец погибшей живет в Краснодаре. «У ребенка были нарушения в социальном взаимодействии и коммуникации — в процессе общения и передачи информации другим людям», — пишет издание.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В отношении женщины проведут психолого-психиатрическую экспертизу.


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Сегодня в 14:28, просмотров: 233, комментариев: 0

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