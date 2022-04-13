Водитель «Тойоты» сбил ребенка на пешеходном переходе в Ханты-Мансийске

Накануне в Ханты-Мансийске водитель «Тойоты» сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе. В результате наезда ребенок получил травмы.

«В 17:55 в городе Ханты-Мансийск, 33-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота», не предоставил преимущества в движении и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 12 апреля в округе зарегистрировали четыре ДТП, в которых пострадали пять человек, в том числе один несовершеннолетний пешеход.