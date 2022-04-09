Трое рабочих получили травмы при взрыве газа на стройке в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске на крыше строящегося дома сегодня, 9 апреля, произошел взрыв газа, пострадали трое рабочих. По факту травмирования людей прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

«По поручению прокурора округа Ботвинкина Е.Б. Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту травмирования рабочих в результате хлопка газовоздушной смеси в Ханты-Мансийске», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Предварительно установлено, что хлопок газовоздушной смеси произошел при проведении кровельных работ на крыше 7-этажного строящегося дома №156 по ул. Гагарина. В результате происшествия трое рабочих получили травмы, двое из них госпитализированы.

По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования, добавили в прокуратуре.

Напомним, что накануне взрыв газовоздушной смеси произошел на канализационной насосной станции в Нижневартовске. Травмы получили 5 работников организации в возрасте от 23 до 56 лет.